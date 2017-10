Champagne experience, un successo

Un successo l’evento Modena Champagne Experience, la più grande manifestazione italiana dedicata esclusivamente allo Champagne, promossa e organizzata dal Club Excellence (clubexcellence.it), associazione che riunisce dodici tra i più grandi importatori e distributori nazionali di vini e distillati d’eccellenza.

Questi i numeri registrati nelle 2 giornate di domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017 al Forum Monzani di Modena: 3.433 partecipanti, 390 adesioni alle master class.

“Modena Champagne Experience 2017 (champagneexperience.it), alla sua prima edizione, è la più importante manifestazione dedicata esclusivamente allo Champagne finora organizzata in Italia. Presenti 100 prestigiose Maison e in degustazione oltre 500 tipologie di Champagne, rappresentati in grandissima parte dagli stessi produttori, intervenuti all’evento. 51 gli importatori che hanno aderito, dei quali 12 soci del Club Excellence. I numeri a consuntivo testimoniano il forte interesse per il mondo dello Champagne sia da parte del pubblico che degli operatori e la voglia di approfondire un settore tanto vasto, confermata anche dalle 390 adesioni alle Master Class, dedicate agli champagne d’eccellenza e ai territori di produzione, e condotte da esperti di fama internazionale, tra cui Luca Gardini, Francesco Falcone, Luca Burei, Fabrizio Pagliardi, Filippo Marchi e Monica Coluccia, con la preziosa collaborazione di AIS Modena (Associazione Italiana Sommelier)”, si legge in una nota.

Il programma è stato arricchito da importanti approfondimenti sulle eccellenze del territorio, grazie alla presenza del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, del Consorzio Parmigiano Reggiano, e del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

