Cersaie, torna Bologna design Week

Torna Bologna Design Week, la manifestazione internazionale dedicata alla promozione della cultura del design in Emilia-Romagna. Organizzata, in occasione di Cersaie (BolognaFiere, 25-29 settembre), nel centro storico della città di Bologna, BDW è un evento che mappa e riunisce in un progetto integrato di comunicazione le eccellenze culturali, formative, creative, produttive e distributive del territorio.

Il processo di mapping avviene attraverso principi di co-design e di progettazione partecipata.

150 partecipanti, 40 mostre, 20 tra workshop, premiazioni di contest, design talk e convegni disseminati in 5 main location, più di 100 eventi in palazzi storici, musei, gallerie d’arte, bistrot e showroom, molti dei quali anticipano già da mercoledì 20 settembre le giornate dedicate al design che si svolgeranno dal 26 al 30 settembre, in partnership con Cersaie.

