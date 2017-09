Cersaie, conto alla rovescia

Manca una settimana esatta al taglio del nastro a BolognaFiere delle 35esima edizione di Cersaie, il salone internazionale della Ceramica e dell’Arredobagno. Dal 25 al 29 settembre, 869 espositori provenienti da 41 Nazioni invaderanno 156mila metri quadrati dell’Expo bolognese che rinnova per il terzo anno la partnership con Bologna Design Week che porterà fuori salone, in tutta la città, iniziative ed eventi. Il programma è stato presentato in Galleria Cavour Green, che è già un indizio della centralità della sostenibilità come leva per la competitività del settore, insieme all’innovazione. Un settore che si presenta all’appuntamento con numeri in crescita e un rafforzamento della componente estera

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet