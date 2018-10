Cerform, a scuola di product manager

Creare un product manager nell’ambito della produzione ceramica esperto in grandi lastre per rispondere alle esigenze del mercato e delle imprese del distretto. Cerform, la scuola di formazione per il settore della ceramica industriale, avvia un nuovo corso in stretta sinergia con l’ambiente ceramico che sempre piu’ chiede un profilo capace di seguire l’ideazione e lo sviluppo di lastre ceramiche di grandi dimensioni, con competenze sul piano della definizione delle caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti, conoscenza dei mercati di riferimento e delle nuove destinazioni d’uso.

Il corso, cofinanziato con risorse del Fondo sociale Europeo e della regione Emilia Romagna, sarà di 500 ore, di cui 200 in stage, da novembre 2018 a giungo 2019, si svolgerà nella sede di Sassuolo di Cerfom, con iscrizioni entro il 5 novembre e un numero di 15 partecipanti.