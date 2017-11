Cerasarda presenta la divisione Custom

Cerasarda presenta la nuova divisione Custom, dedicata alla creazione di soluzioni personalizzate e su misura, in grado di rendere unica ed esclusiva qualsiasi realizzazione. Le proposte Cerasarda Custom sono inedite e sviluppate unicamente “on demand”.

L’obiettivo di Cerasarda Custom è di offrire ai professionisti, architetti e interior designer, la massima libertà creativa per definire i propri progetti attraverso l’esclusività dello stile Cerasarda, interpretato su misura e trasformato in prodotti unici per caratterizzare e arredare gli spazi architettonici. Dai rivestimenti ceramici agli elementi di arredo e per l’illuminazione, la tradizione artigianale Cerasarda può trasformare in realtà anche il design più originale.

Dallo studio di fattibilità, alla preventivazione fino ai tempi di realizzazione, Cerasarda Custom collabora con i professionisti nella realizzazione di progetti tailor made che soddisfino le esigenze progettuali, estetiche e di arredo dei committenti.

