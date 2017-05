Ceramics of Italy a New York

Fino al 24 maggio, al New York City Javits Center, 19 aziende ceramiche italiane presenteranno le loro nuove collezioni all’ICFF 2017. L’evento avrà luogo durante la NYCxDESIGN –, la settimana ufficiale del design che si tiene in tutta la città di New York – e prevede importanti opportunità per le ceramiche italiane di mostrare le piastrelle ed i prodotti della ceramica sanitaria.

Il padiglione collettivo di Ceramics of Italy, localizzato negli stands 2219 e 2319, è organizzato da Confindustria Ceramica e dall’Agenzia ICE – l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, e fungerà anche da punto di informazione per coloro interessati a vedere la rivista Cer Magazine, versione inglese, e ad acquisire maggiori notizie riguardo il settore ceramico italiano.

“Grazie all’incessante progresso della tecnologia per la produzione di piastrelle, l’edizione di quest’anno sarà la più ampia ed accattivante mai vista fino ad ora” afferma Vittorio Borelli, presidente di Confindustria Ceramica. “All’ICFF, i visitatori dello stand Ceramics of Italy avranno l’opportunità di vedere qualificati esempi di ceramiche di design, dal grande formato al rivestimento da parete tridimensionale oltre ad una selezione dei nuovi prodotti sanitari.”

Il padiglione presenterà una diversa campionatura delle più recenti piastrelle italiane disponibili nel mercato nord americano. Ci saranno prodotti ideati in collaborazione con noti designer, mosaici destinati agli edifici, piastrelle con pattern naturali come legno e marmo e linee ispirate al tessuto, per citare alcuni, adatti a diversi impieghi come il residenziale, commerciale, interni ed esterni. Tra i partecipanti troviamo: Altaeco, Atlas Concorde, Cooperativa Ceramica d’Imola, Emilceramica, Fap, Fincibec, Florim, Gambini Group, Gruppo Beta, GS Luxury Group, Kale Italia, Marca Corona, Mirage, Mosaico+, Ornamenta, Refin, Settecento, Simas e Vallelunga.

In ogni parte dell’esposizione, i rappresentanti di Ceramics of Italy e le aziende dei diversi brands saranno disponibili a rispondere alle domande e ad illustrare le tendenze di design, le tecniche di installazione, il progresso della tecnologia e della sostenibilità messi in campo.

