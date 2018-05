Ceramics of Italy a New york

Per la 30ª edizione di ICFF – l’importante vetrina nordamericana dedicata all’architettura e al design internazionale, che si tiene dal 20 al 23 maggio al Jacob K. Javits Convention Center di New York – il padiglione Ceramics of Italy presenta gli ultimi progetti con le più innovative tecnologie della ceramica italiana. Organizzati da Confindustria Ceramica e dall’Agenzia ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero –, 15 tra i principali marchi ceramici italiani presentano prodotti che spaziano da eleganti sanitari a piastrelle di ceramica e gres porcellanato che esplodono di pattern e colori differenti, dimostrando l’innovazione e la versatilità della ceramica italiana nel più ampio contesto dell’architettura e del design.

Le aziende partecipanti rappresentate nel padiglione comprendono: Atlas Concorde, Ceramica Vogue, Cooperativa Ceramica d’Imola, Emilceramica, FAP, Fincibec, Florim, Gruppo Beta, GS Luxury Group, Kale Italia, Marca Corona, Mirage, Refin, Settecento, Vallelunga. Nel corso della fiera rappresentanti di Ceramics of Italy e dei marchi espositori sono a disposizione per rispondere a eventuali domande e commentare le tendenze del design, le tecniche di installazione, i progressi tecnologici e la sostenibilità.

Le aziende associate situate nel padiglione Ceramics of Italy (stand 2219 + 2319) danno risalto a nuove collezioni che sono all’avanguardia per sostenibilità, innovazione e tendenze di design. Le piastrelle esposte nel padiglione mostrano gres porcellanato di grande formato, collaborazioni con designer riconosciuti a livello internazionale, effetti che imitano materiali naturali come metallo, pietra e marmo con un livello impressionante di accuratezza e pattern che spaziano dai temi nostalgici ai motivi botanici. La vasta gamma di collezioni di piastrelle ceramiche presentate dimostra la profonda comprensione da parte delle aziende italiane delle esigenze di architetti e progettisti.

Il padiglione Ceramics of Italy di ICFF è un’eccellente opportunità per architetti e designer per comunicare in rete e parlare direttamente con i produttori, al fine di conoscere meglio la vasta gamma di prodotti ceramici italiani a disposizione in Nord America per esigenze di progettazione commerciale, residenziale e istituzionale.

