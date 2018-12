Cento, inaugurata nuova cabina primaria E-Distribuzione

È stata inaugurata a Cento (Ferrara) la nuova cabina primaria di E-Distribuzione che, a distanza di sei anni dalle lesioni subite dal sisma del 2012, ritorna in funzione ristrutturata e dotata di avanzate tecnologie per soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 22 mila clienti e centinaia di imprese dislocate in sei comuni del Ferrarese. Per l’impianto Enel ha investito circa 1,8 milioni di euro. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Cento Fabrizio Toselli, il direttore dell’agenzia regionale per la ricostruzione, Enrico Cocchi e per E-Distribuzione, Leonardo Ruscito, responsabile Emilia-Romagna e Marche, Andrea Moglia responsabile sviluppo rete Emilia-Romagna e Marche, Riccardo Papini, responsabile zona Ferrara. La cabina primaria riceve elettricità dalle linee di alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente verso le aziende e abitazioni. L’impianto, telecontrollato e telecomandato 24 ore su 24 dal centro operativo di E-Distribuzione di Bologna, è equipaggiato con la bobina di Petersen che punta a ridurre eventuali buchi di tensione. L’azienda ha inoltre ricostruito ex novo, con criteri antisismici, il fabbricato in muratura contenente la sezione di media tensione a 15 kV.

