Cea sceglie gli occhiali Vision

Controllare l’avanzamento dei cantieri dall’ufficio o fare manutenzione a distanza grazie agli occhiali Vision realizzati dalla modenese GlassUp per la Cea di Bologna, cooperativa edile Appennino che li ha brevettati per l’uso nel settore delle costruzioni. Già utilizzati in diversi cantieri questi occhiali speciali, dal costo di oltre 3mila euro l’uno, permettono non solo di riprendere le immagini e trasmetterle a distanza comunicando con auricolari e microfono, ma anche di ricevere foto, messaggi e documenti in pdf grazie a uno speciale visore interno, oltre che essere già di per se un dispositivo per la sicurezza sul lavoro.

Nata nell’82 a Monghidoro, Cea conta oggi 300 dipendenti per oltre 60 milioni di valore della produzione, operando anche in Romani, Libano e Libia. Per resistere alla crisi ha investito in ricerca e sviluppo invadendo con successo l’ostico campo dell’information tecnology. Suo il brevetto di Jobsafer, dispositivo che controlla il regolare uso dei dispositivi di sicurezza.

