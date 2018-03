- L'acquisizione avrà l'obiettivo a breve termine di aprire un canale produttivo e commerciale diretto nei confronti di un'economia in crescita

Custom acquisisce Nitere per crescere in Brasile

- 14 mln fatturato, il 4% per ricerca e sviluppo

- "Ci confermiamo a livello internazionale - dice il presidente e ceo Carlo Stradi - come punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di soluzioni retail per l'automazione

Custom: +39,9% fatturato, in vista acquisizioni e nuova sede

- L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha acquistato la nuova sede dell'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente "Solari"

Barilla e gli Standard of Conduct for Business

- Il Gruppo Barilla sarà la prima azienda italiana a sostenere gli 'Standards of Conduct for Business' dell'alto commissario per i diritti umani