Catania, accordo Chef Express e Antica Focacceria

Da oggi i piatti della tradizione siciliana accolgono i viaggiatori in arrivo e in partenza da Catania. Infatti, grazie a una partnership tra Chef Express (Gruppo Cremonini) e FC Retail, Antica Focacceria San Francesco ha inaugurato ufficialmente oggi il nuovo punto vendita al Terminal C dell’Aeroporto internazionale della città etnea.

Marchio unico nel suo genere con oltre 180 anni di esperienza nella ristorazione, l’Antica Focacceria presenta a Catania la sua offerta culinaria semplice e accessibile, caratterizzata dal meglio delle ricette tradizionali che si tramandano da decenni nel cuore della Vuccirìa di Palermo. Panelle, anelletti al forno, pasta “chi sardi” o alla norma, pesce spada alle mandorle, cannoli alla siciliana: ogni piatto è preparato con il ricorso a una filiera di prodotti certificata e accompagnato da vini del territorio. L’atmosfera del locale richiama anche nei più piccoli dettagli in ottone, marmo e ceramiche siciliane il design liberty che rende ancora oggi unico il locale originale di Palermo.

Cristian Biasoni, AD di Chef Express dichiara: “Siamo orgogliosi di aver aperto il nostro primo locale all’interno dell’aeroporto di Catania, uno dei principali scali aeroportuali italiani e protagonista di una importante fase di sviluppo. Partendo dalle esigenze dell’aeroporto abbiamo pensato al format più indicato, quello di Antica Focacceria San Francesco, un marchio prestigioso che porta in tavola le eccellenze della cucina siciliana. Abbiamo, insieme ad FC Retail, iniziato una importante partnership per sviluppare il format nel canale della ristorazione in concessione dove siamo leader, e questo è il nostro primo risultato insieme. Chef Express opera sia con marchi propri che in licenza nelle principali stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle aree di ristoro autostradale, selezionando i formati più indicati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, adeguandosi anche alle diverse sensibilità territoriali e valorizzando quanto più possibile i prodotti locali”.

Claudio Baitelli, AD di FC Retail dichiara: “Per Antica Focacceria San Francesco l’apertura nel nuovo Terminal dell’aeroporto di Catania rappresenta un momento importante. Dal 1834 Antica Focacceria racconta una storia fatta di rispetto per la tradizione, cura dei prodotti e valorizzazione dei sapori di una cucina unica come quella siciliana. A fianco del nostro storico locale di Palermo, arriviamo oggi simbolicamente anche sulla costa orientale dell’isola. Accoglieremo qui con le nostre ricette i turisti italiani e stranieri che vanno alla scoperta delle infinite risorse paesaggistiche e culturali dell’isola. Grazie alle aperture di Catania e, di recente, di Brescia e Mantova, Antica Focacceria prosegue il suo percorso di crescita raggiungendo gli 11 punti vendita diffusi sul territorio nazionale”.

Nico Torrisi, AD SAC, dichiara: “Diamo il benvenuto all’Antica Focacceria San Francesco, brand di successo che ha fatto conoscere in tutta Italia le specialità gastronomiche siciliane di qualità. Con questo nuovo arrivo abbiamo voluto ampliare l’offerta rivolta ai quasi 10 milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’Aeroporto di Catania, ma anche offrire ai catanesi che magari si trovano di passaggio nel nostro scalo per accompagnare o prelevare amici e parenti, la possibilità di gustare le specialità gastronomiche di questa catena, finora non presente in Sicilia orientale. Peraltro, l’Antica Focacceria ha realizzato – oltre agli altri spazi interni- anche un dehors dove è possibile gustare le sue specialità comodamente seduti ai tavolini, con la straordinaria vista dell’Etna. Ci piacerebbe quindi che anche all’aeroporto di Catania, come ormai avviene nei maggiori scali esteri, il transito non sia più un qualcosa di esclusivamente tecnico e sbrigativo, ma diventi anche “esperienza”, occasione per gustare e vivere al meglio l’offerta gastronomica siciliana”.

Il nuovo punto vendita di Fontanarossa rappresenta la principale attività di ristorazione del nuovo Terminal C, l’espansione dello scalo etneo di recente inaugurata a luglio 2018.