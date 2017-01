Cassa Ravenna, aumento gratuito capitale

Il cda della Cassa di Risparmio di Ravenna “alla luce dell’attuale andamento del mercato finanziario ed in considerazione degli ingenti accantonamenti effettuati nel tempo, ha deliberato di proporre in occasione della prossima Assemblea straordinaria, un aumento gratuito del capitale sociale” da 174,66 milioni di euro a 343,49 milioni da realizzare attraverso un aumento gratuito del valore nominale delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro “mediante utilizzo integrale della riserva statutaria e parziale utilizzo di riserve generate”. Ne dà notizia un comunicato secondo cui il 13 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha rilasciato il preventivo nulla osta all’operazione accertando che la stessa non contrasta con il principio della sana e prudente gestione. L’iniziativa mira ad assicura in via permanente mezzi adeguati a supporto dell’attività aziendale, in particolare del credito all’economia reale e riequilibrare il rapporto tra capitale sociale e riserve e rafforzare il legame con gli azionisti, determinando un aumento del capitale sociale.

