Carpi fashion system, nuova sede

Dal 15 al 17 maggio l’edizione dell’evento dei produttori del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi si svolgerà nella struttura di via dell’Agricoltura, nuova sede fissa per gli appuntamenti di Carpi Fashion System

Situato nel cuore della zona industriale di Carpi, sede di importanti aziende della moda a livello mondiale ed esso stesso precedentemente quartier generale di un brand di successo, la struttura situata al civico 43 di via dell’Agricoltura sarà il nuovo, stabile spazio espositivo del Comune di Carpi: a inaugurare il Carpi Fashion System Expo sarà, da martedì 15 a giovedì 17 maggio, la quinta edizione di Moda Makers, la grande fiera dei produttori del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi promossa da Carpi Fashion System, il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto Moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, CONFINDUSTRIA EMILIA, dal Comune di Carpi e Promec, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi, e organizzata da Expo Modena.

Si passa così, come annunciato dal Vicesindaco Simone Morelli in più occasioni, dalla tensostruttura di piazzale Re Astolfo a una nuova, definitiva location appositamente concepita per ospitare questo e atri appuntamenti; situato esattamente di fronte all’autostrada del Brennero, lo spazio coniuga poi una notevole visibilità alla facilità d’accesso.

Altro dato importante, con i suoi 3100 metri quadrati complessivi e i circa 2700 metri quadrati di superficie espositiva, il Carpi Fashion System Expo vanta una superficie decisamente superiore a quella delle scorse edizioni di Moda Makers (1325 metri quadrati), consentendo così un aumento nel numero delle aziende partecipanti, cosa che prima non era possibile per i limiti strutturali imposti dalla capienza di piazzale Re Astolfo.

Una novità molto importante per tutto il Distretto, che testimonia della grande crescita avuta negli anni da Moda Makers, così come l’impegno di Carpi Fashion System per promuovere Carpi e per accrescere a livello globale la consapevolezza dei valori di qualità e autenticità che sa esprimere.

“Abbiamo fortemente voluto questa nuova struttura – commenta Simone Morelli, vicesindaco e assessore all’Economia del Comune di Carpi – e ora finalmente i tempi sono maturi per un cambio di passo: grazie al nuovo CFS Expo, Moda Makers potrà diventare ancora più grande, riuscendo a includere molte delle aziende che hanno espresso nelle scorse edizioni il desiderio di prendervi parte, e rendendo ancor più forte non soltanto questo evento, ma tutta l’immagine e la rete che il Distretto sa esprimere a livello italiano e internazionale. Insieme a questo, stanno procedendo le operazioni che porteranno alla realizzazione del Polo della Creatività, che conterrà anche un Fab lab e avrà un’attenzione particolare alla formazione, e il cantiere del Torrione degli Spagnoli, oltre alla grande mostra di Albert Watson che inaugurerà il 7 aprile ai Musei di Palazzo dei Pio. Grazie a tutti questi sforzi sinergici, Carpi avrà un sistema moda sempre più integrato e completo.”

