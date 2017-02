Caricento in crescita

Si è chiuso con un utile netto di 1,721 milioni di euro l’esercizio 2016 della Cassa di Risparmio di Cento che proporrà agli azionisti un dividendo di 6 centesimi per azione. L’istituto Emiliano non nasconde però gli sforzi fatti lo scorso anno come i contributi straordinari erogati al Fondo Nazionale di Risoluzione e gli oneri connessi al Fondo di Solidarietà per un ammontare di 3,8 milioni di euro. Quanto agli indicatori di solidità, viene spiegato, il Cet1 ha raggiunto il 12,41%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2015 quando si era attestato all’11,80%. Stabili sul miliardo e 800 milioni gli impieghi totali mentre le sofferenze sono scese del 7% con un rapporto di copertura che sale al 54,80%.

