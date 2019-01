Caredent rafforza la sua presenza a Bologna

Caredent Dental Experts, gruppo che si prende cura della salute dentale nato dalla recente fusione dei network di cliniche odontoiatriche Caredent e Dental Planet, annuncia l’acquisizione di 4 cliniche Smileclin, realtà fondata nel 2013 presente a Milano, Roma, Alessandria, Bologna e Genova con un totale di 5 centri odontoiatrici.

La clinica Smileclin di Genova resta di proprietà Smileclin.

L’amministratore delegato del gruppo Caredent Dental Experts, Fabrizio Oliveri, commenta: “Grazie a questa acquisizione, Caredent Dental Experts rafforza la sua presenza sul territorio nazionale e compie un altro passo avanti nella sua strategia di crescita. L’obiettivo è continuare a garantire qualità, sicurezza e professionalità alla portata di tutti e in maniera sempre più capillare nel territorio italiano.”

La clinica di Bologna, situata in via Giuseppe Massarenti 23, si sviluppa su una superficie di 140 mq e ospita 2 studi operativi dove è possibile effettuare ogni tipo di trattamento odontoiatrico per tutte le esigenze e per tutte le età.

Oltre al direttore sanitario, dott.ssa Gianna Empoli, sono impiegati 3 dipendenti, parte del team di assistenza, e un equipe di medici dentisti e odontoiatri. Inoltre è dotata di apparecchiature come la radiografia endorale e la TAC Cone-beam che consente di evidenziare i tessuti ossei in maniera tridimensionale per poter effettuare con precisione interventi di chirurgia orale e implantologia.

La clinica sarà aperta da lunedì al sabato dalle 9 alle 20.

Il gruppo Caredent Dental Experts è già presente in Emilia Romagna con una clinica a Parma, a Bologna presso il CC Meraville e nei prossimi mesi ne inaugurerà un’altra a Piacenza.

