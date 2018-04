Camst investe su Parma

Dieci milioni di investimenti di Camst-La Ristorazione italiana sono in arrivo nel parmense: è in previsione nel 2018 la costruzione di una nuova cucina centralizzata dotata di attrezzature tecnologiche innovative e sostenibili, in grado di produrre migliaia di pasti al giorno. La struttura sorgerà nella frazione di Vicofertile e impiegherà circa un centinaio di persone. Lo scrive la Gazzetta di Parma. L’investimento fortifica la presenza sul territorio dell’azienda di ristorazione che, ne 2016, ha portato a termine la fusione con Gesin, cooperativa parmense attiva nel facility, estendendo il proprio raggio di azione anche ai servizi di pulizia e manutenzione. L’attività di ristorazione rimane quella prevalente per Camst: tra collettiva (scuole, ospedali, case di cura e aziende) e commerciale sono circa otto milioni i pasti prodotti ogni anno nella provincia di Parma. Camst è stata protagonista di una crescita di fatturato – 80 milioni nel 2017 equamente distribuiti tra clienti pubblici e privati – che ha comportato anche un aumento progressivo dell’occupazione nella provincia di Parma: oggi l’azienda può contare su 1.443 dipendenti. Di questi, circa 200 sono cuochi professionisti e aiuto cuochi, cui si sommano 12 tra dietisti, tecnologi alimentari e nutrizionisti. Nel 2018 il gruppo Camst prevede un fatturato aggregato, in Italia e all’estero, di oltre 750 milioni di euro. Sul territorio parmense la previsione è di consolidare la crescita.

