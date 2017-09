Camera commercio Emilia, parte l’iter

Con la nomina del Commissario ad acta da parte del Ministro Calenda (la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è imminente), parte formalmente il cammino della Camera di Commercio dell’Emilia, frutto dell’accorpamento degli Enti camerali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

L’integrazione determinerà la nascita di quella che si configura come la Camera di Commercio più grande dell’Emilia-Romagna e tra le prime in Italia: opererà, infatti, su un territorio in cui, alla fine del 2016, erano presenti 158.810 imprese con quasi 500 mila addetti, capaci di generare un valore aggiunto di 37,1 miliardi di euro ed un export che si attesta a 19,5 miliardi di euro.

Forte di 200 dipendenti e di altissimi livelli di informatizzazione, la nascente Camera di Commercio dell’Emilia sarà al servizio di un sistema imprenditoriale che rappresenta il 30% dell’economia regionale, avrà più di 70 milioni di euro di patrimonio netto e quasi 25 milioni di incassi annuali.

Dopo le delibere orientate all’accorpamento assunte nel gennaio scorso individualmente, in contemporanea e all’unanimità, dai Consigli delle tre Camere di Commercio di quell’Emilia occidentale che si estende su una superficie di 8.325 chilometri quadrati, ora il Commissario ad acta è chiamato ad avviare le procedure per la costituzione del Consiglio del nuovo Ente camerale entro 120 giorni.

L’incarico di guidare i passi necessari alla nascita della nuova Camera di Commercio è stato assegnato dal Ministero a Michelangelo Dalla Riva, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

49 anni, laureato in Economia e Commercio, perfezionamento post-universitario in giornalismo economico e successivo master in europrogettazione, Dalla Riva venne nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia dal ministero dello Sviluppo Economico nell’agosto 2010. In precedenza dirigente della Camera di Commercio di Verona, Dalla Riva è stato poi confermato nell’incarico dalla Giunta camerale reggiana nel 2015.

“Da qui all’insediamento del primo Consiglio – spiega Dalla Riva – si svilupperanno le opportune e necessarie relazioni con la Regione Emilia-Romagna (che determinerà il numero dei consiglieri in capo alle diverse categorie economiche) e le associazioni imprenditoriali, oggi fondamentali protagoniste di quel percorso di riforma delle Commercio che si è avviato con una riduzione dei contributi a carico delle imprese e si completerà con il passaggio di questi enti da 105 a 60 in Italia”.

“L’accorpamento, come hanno sottolineato i presidenti delle Camere di Reggio Emilia (Stefano Landi), Parma (Andrea Zanlari) e Piacenza (Alfredo Parietti) all’indomani delle delibere dei consigli del gennaio scorso – osserva Dalla Riva – è orientato proprio a costruire una nuova “casa comune” per le associazioni e le imprese delle tre province, facendo leva su livelli di efficienza sempre più elevati e su un intreccio di azioni condivise che possano concorrere ad uno sviluppo corrispondente alle vocazioni territoriali e alle nuove funzioni che sono state attribuite a questi enti in materia, ad esempio, di orientamento al lavoro, digitalizzazione e turismo”.

