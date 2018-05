Cameo, ricavi 2017 247 milioni, utile 16,9 mln

Il gruppo Cameo di Desenzano del Garda (Brescia) ha chiuso il 2017 con ricavi in calo dello 0,4%

a 247 milioni di euro. Il margine operativo lordo è salito del 9,74% a 30,4 milioni e l’utile del 17,2% a 16,9 milioni. Ai prodotti con marchio Cameo (preparati per torte, dessert e pizze) si aggiungono quelli della controllata Rebecchi Fratelli Valtrebbia di Rivergaro (Piacenza), attivo nei prodotti per la pasticceria. Le due società operano separatamente nei rispettivi mercati di riferimento.

