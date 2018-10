Calderara, nuovo stabilimento Calzoni

Era il 2014 quando la Calzoni festeggiava i suoi 180 anni di storia. Quattro anni dopo, l’azienda bolognese leader nel mercato Aerospaziale e Difesa raddoppia la sua presenza a Calderara di Reno con l’inaugurazione di un nuovo stabilimento nell’area industriale di Bargellino dove ha riqualificato un capannone. In 4 anni l’impresa che fa parte del colosso americano L3 Technologies ha aumentato il fatturato del 26%, che nel 2017 ha toccato quota 60 milioni di euro, gli utili del 15%, i dipendenti del 20 e il portafoglio ordini del 45%. Lo ha ricordato l’amministratore delegato Gianmatteo Barbieri nel suo discorso inaugurale, davanti alle istituzioni e ai vertici della Marina Militare per la quale produce tra le altre cose sistemi elettromeccanici per navi ed elicotteri oltre a sistemi d’illuminazione per l’atterraggio sui ponti delle navi. La bussola che ha permesso di mantenere la rotta, ha ricordato Barbieri è il bene comune, oltre alla tecnologia e al lavoro di squadra.

