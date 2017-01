Caffitaly System, il migliore in capsula del Brasile

“Il miglior caffè in capsula del Brasile” è il prestigioso riconoscimento ottenuto, in cobranding con il partner brasiliano Tres Coraçoes da Caffitaly System, azienda Italiana con sede a Gaggio Montano, Bologna, proprietaria dell’omonimo sistema combinato macchina-capsula per la preparazione di caffè e bevande calde.

Il riconoscimento è stato assegnato dall’affermata rivista GO’WHERE Luxo, Gastronomia & Lifestyle al termine di un’accurata selezione affidata a esperti e ricercatori del settore. La rivista ha messo a confronto i sistemi integrati, macchina+capsule, dei cinque più importanti player del mercato brasiliano del caffè in capsula.

Al termine di una serie accurata di test, che hanno valutato diversi aspetti dei prodotti, la conclusione è stata particolarmente gratificante per Caffitaly System e per il partner Tres Coraçoes: “Tra i caffè top di gamma di ogni produttore – scrive GO’WHERE – le capsule Caffitaly System hanno battuto tutti all’unanimità” e ancora la rivista mette in rilievo che gli esperti degustatori “… hanno elogiato la quantità di caffè nella capsula, il buon equilibrio tra corpo, aroma, acidità e sapore, raggiunto con eccellenza dai due campioni di caffè in capsula”[1]. Le due tipologie di caffè in capsula esaminate nei test sono state il Mogiana Paulista e l’Espresso Ameno.

Leonardo Franco, AD di Caffitaly, ha dichiarato: “Il riconoscimento della rivista GO’Where è per l’italiana Caffitaly System motivo di grande orgoglio, proprio perché viene dal Brasile, il paese maggior produttore ed esportatore di caffè al mondo. Un premio che riconosce la qualità del nostro sistema macchina/capsula, apprezzato ogni giorno da oltre sei milioni di consumatori in più di 70 paesi in Europa, Asia, Oceania, America del Nord e America Latina” – e continua – “ è un riconoscimento che ci stimola a proseguire sulla strada della ricerca e dello sviluppo di soluzioni sempre più all’avanguardia per offrire ai nostri clienti la massima qualità in tazza”.

