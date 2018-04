Caffitaly System, Andrea Clementini nuovo ad

Andrea Clementini è il nuovo amministratore delegato di Caffitaly System, azienda di Gaggio Montano (Bologna) che produce caffè porzionato in capsula. Clementini, entrato in azienda nel 2006, nella quale rivestiva il ruolo di direttore commerciale, assume il compito di potenziare il mercato italiano e continuare lo sviluppo del mercato estero, che oggi vede la presenza di Caffitaly in oltre 70 paesi nel mondo. In precedenza, Clementini ha lavorato per sei anni presso Saeco, azienda italiana che produce macchine per caffè espresso e distributori automatici di bevande e snack, maturando competenze specifiche nel settore del caffè.

