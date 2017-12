Caffeina, tra le “magiche” 500 anche nel 2017

Caffeina, Creative Digital Agency che trasforma grandi idee in progetti dal grande impatto, annuncia di essersi posizionata come prima realtà italiana all’interno della Technology FAST 500, la classifica delle 500 aziende dell’area EMEA con i più elevati tassi di crescita, stilata annualmente da Deloitte.

Nata a Parma a fine 2011 dall’ambizione di tre amici e compagni di università – Tiziano Tassi, Antonio Marella ed Henry Sichel – Caffeina rientra nelle “magiche” 500 per il terzo anno consecutivo, occupando però quest’anno per la prima volta la posizione più ambita. Una crescita costante, quindi, per l’agenzia, che oggi, dopo la recente apertura degli uffici di Milano e Roma, opera su tre sedi e può contare su un team di oltre 80 professionisti.

“Raggiungere la prima posizione in Italia nella Deloitte Technology Fast 500 è per noi un grandissimo risultato,” dichiara Tiziano Tassi, CEO e Founder di Caffeina. “Questo non rappresenta per noi un traguardo finale ma un ulteriore stimolo a migliorarci sempre, con la certezza che il meglio debba ancora venire. Abbiamo scommesso sul digitale in tempi non sospetti, e abbiamo avuto ragione. Il nostro successo, però, non sarebbe stato possibile senza un ottimo lavoro di squadra, che ha visto coinvolto l’intero team, i clienti e i nostri Partner”.