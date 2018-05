Business travel, il gruppo Robintur dà vita a Btexpert

Robintur Travel Group, il Gruppo Turistico che detiene anche la più grande rete diretta italiana di agenzie di viaggio, ha completato il conferimento in BTExpert dei rami d’azienda nel settore business travel. La nuova società di travel management integra così quattro realtà con una storica esperienza nei viaggi d’affari ed un forte radicamento nel territorio: Bononia Viaggi, attiva nel Bolognese dal 1969 e trasformata in BTExpert alla fine del 2017, Planetario BT&I, fondata a Reggio Emilia nel 1993 e presente anche a Parma e Brescia; Boem & Paretti, che opera a Udine dal 1951; Antonietti Viaggi, storico marchio di agenzia viaggi di Pordenone dal 1946. BTExpert ha sede a Bologna ed è presente con uffici locali, composti da sette team dedicati, a Bologna, Reggio Emilia, Parma, Brescia, Pordenone e Udine. La società ha un giro d’affari di circa 90 milioni di euro, realizzato da 73 consulenti al servizio di circa 2 mila aziende clienti in tutta Italia che realizzano oltre 150.000 trasferte ed eventi all’anno. L’amministratore delegato di BTExpert è Paolo Busi, il presidente Stefano Dall’Ara, il vice presidente Claudio Passuti. La nuova travel management company è una rete di specialisti nei viaggi d’affari, che offre consulenza, servizi e tecnologie per il Business travel e servizi MICE (Meeting, Incentive e Congressi). È partner in Italia di Globalstar Travel Management, multinazionale leader nel Travel Management per clienti globali. La Newco unisce le attività di business travel conferite a inizio 2017 nella nuova Robintur da Robintur e Planetario. Professionalità della rete di consulenti, innovazione tecnologica, affidabilità e potere contrattuale del gruppo sono i punti di forza di BTExpert, che mira a offrire un supporto “sartoriale” per la gestione ottimale dei costi dei viaggi d’affari per le piccole, medie e grandi aziende del made in Italy, di tutti i settori, che si muovono sui mercati mondiali. Con BTExpert il Gruppo punta a crescere nel business travel, anche con il coinvolgimento di altri operatori del settore con caratteristiche analoghe, aumentando potere d’acquisto ed economie di scala a favore delle aziende clienti. Lo sviluppo di BTExpert si fonda anche su un piano di investimenti in tecnologie e nuovi processi, avviato a inizio 2017, per assicurare la massima accessibilità, flessibilità e rapidità di erogazione dei servizi: Self booking tools proprietari, travel tools e un nuovo motore che integra i software gestionali sono i primi servizi innovativi che BTexpert sta già offrendo al mercato. Per maggiori informazioni: www.btexpert.it

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet