Brevini completa vendita 80% due business a Dana

Brevini Group e Dana Incorporated hanno annunciato il completamento dell’acquisto, da parte di Dana, dell’80% dei business Brevini Power Transmission e Fluid Power. L’accordo era stato raggiunto nel novembre scorso. Brevini, che progetta e costruisce in tutto il mondo una

gamma completa di trasmissioni meccaniche, componenti oleodinamici ed elettronici, avrà così accesso – spiega una nota – “a nuovi segmenti e nuove aree geografiche, aumentando le

opportunità di diffusione dei propri prodotti sul mercato globale”. Dana è un leader mondiale nella fornitura di tecnologie altamente ingegnerizzate per trasmissioni, di tenuta e di gestione termica che migliorano l’efficienza e la prestazione dei veicoli sia con propulsione tradizionale sia con energia alternativa. L’acquisto iniziale da parte di Dana riguarda l’80% delle quote; l’operazione prevede inoltre un’opzione di acquisto per Dana e un’opzione di vendita per Brevini Group per il rimanente 20% delle quote entro il 2020.

