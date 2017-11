Bper selezionata per “Most Effective Recovery 2017” mondiale

Un ulteriore riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi per BPER Banca in ambito Business Continuity: dopo essersi aggiudicata nel maggio scorso a Edimburgo il premio europeo BCI Awards nella categoria “Most Effective Recovery 2017”, è stata selezionata a Londra nella shortlist a livello mondiale per la stessa categoria, in occasione della cerimonia di consegna dei Global Awards.

I BCI Awards, assegnati ogni anno dal Business Continuity Institute, premiano i professionisti e le organizzazioni che si distinguono per l’importante contributo allo sviluppo della cultura della disciplina e alla sua applicazione pratica.

Il Business Continuity Institute conta oltre 8.000 esperti (in possesso della specifica certificazione) che lavorano in circa 3.000 organizzazioni nei settori privato, pubblico e terziario, in 100 paesi nel mondo.

Tra i professionisti certificati al BCI presenti a Londra figurano il Direttore Organizzazione e Business Continuity Manager del Gruppo BPER, Gianluca Poluzzi e il Responsabile dell’Ufficio Presidio Organizzativo e Continuità Operativa (vice BCM del Gruppo BPER), Marco Gatti, che nell’operatività quotidiana sono coadiuvati da un team di diversi collaboratori.

