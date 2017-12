Bper: sale a 51% di Sifà con conversione bond

A poco dopo più di due anni dall’ingresso nel capitale sociale di SIFÀ, BPER Banca ha perfezionato il suo passaggio al 51%, rafforzando così una partnership che vede SIFÀ come migliore società emergente del mercato italiano del noleggio a lungo termine (NLT). L’operazione è stata definita nei giorni scorsi, mediante l’esercizio di un POC a sottoscrizione, concluso e versato nel 2015 da parte della banca. Nata nel 2012, SIFÀ ha sede legale a Trento e uffici a Milano, Reggio Emilia, Bologna e Roma. Costituita come azienda di consulenza, oggi opera mettendo a disposizione di professionisti e aziende un’ampia gamma di soluzioni nel campo della mobilità.

La formula scelta consiste nello studiare e fornire strumenti flessibili e in grado di ricalcare le specificità di ogni cliente, che può contare su un account manager dedicato e sulla professionalità garantita da un network di assistenza estremamente qualificato e costante.

Oggi il parco auto di SIFÀ ha raggiunto ormai le seimila unità, mentre la struttura commerciale è in continua espansione. Il Direttore generale di BPER Banca Fabrizio Togni dichiara: “Siamo soddisfatti di avere concluso un’operazione che riteniamo strategica per il nostro Gruppo. Il controllo al 51% di SIFÀ ci consentirà di integrare maggiormente la società nel Gruppo e quindi di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della clientela, fornendo servizi e prodotti diversificati e spaziando in ambiti diversi rispetto a quelli tradizionalmente offerti dalla rete. A questo scopo saranno molto importanti l’esperienza e la professionalità maturate dal management di SIFÀ, sul cui operato esprimiamo un giudizio estremamente positivo”. “Siamo molto lieti di aver raggiunto questo accordo – sottolinea Paolo Ghinolfi, Amministratore delegato di SIFÀ – che dimostra come BPER Banca creda fortemente nel nostro progetto e desideri diventarne parte sempre più attiva. Questa operazione ci consentirà di allargare ulteriormente il nostro raggio di azione e di aumentare i volumi. Nel 2017 abbiamo triplicato i valori e raggiunto il ‘break even point’, dimostrando al mercato di essere un player credibile e innovativo nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali.”

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet