Bper prima per reputazione online

BPER Banca è l’istituto di credito con la migliore reputazione online: lo certifica uno studio condotto dalle società di consulenza Reputation Manager e Be Media per MAG, rivista del portale financecommunity.it.

L’indagine ha analizzato circa 4000 contenuti indicizzati dai motori di ricerca nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2016 e relativi a 10 tra le principali banche italiane.

In particolare è stato valutato ogni tipo di canale di comunicazione online, quali blog, forum, social network, testate giornalistiche, siti di news e portali tematici. Per ogni contenuto, dal commento su un blog al post su Twitter o Facebook, lo studio ha calcolato l’impatto sulla reputazione online di ogni banca e ha quindi evidenziato quelle meglio posizionate.

Secondo l’analisi, BPER Banca ha ben il 54% di “sentiment” positivi e appena il 6% di negativi. Ad incidere sul successo dell’Istituto, sempre secondo la ricerca, sono state alcune novità commerciali, come il lancio di Wristband Fly Buy, il primo braccialetto per i pagamenti elettronici, e l’accordo con Amazon per servizi bancari ed e-commerce. A livello corporate, sono stati ben giudicati la trasformazione in spa, l’attivismo nella partita per le good bank e la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza.