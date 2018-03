Bper, primo bilancio di sostenibilità

Il Gruppo BPER ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità consolidato (dichiarazione non finanziaria come da D.Lgs 254/16) che illustra, con riferimento all’esercizio 2017, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione del personale, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti umani e la lotta alla corruzione.

Amministrare la sostenibilità in azienda significa gestire rischi e opportunità di mercato includendo le nuove sfide legate ad aspetti ambientali e sociali.

Oggi la sostenibilità non è più vista solo come fiore all’occhiello per le aziende più virtuose, ma come vero driver di sviluppo globale, capace di creare competitività e di attrarre finanziamenti.

In questo quadro le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno un compito fondamentale nella transizione verso un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile.

Il Gruppo BPER ha avviato un percorso di integrazione della sostenibilità all’interno dei valori aziendali, con l’obiettivo strategico di creare benefici per tutti gli stakeholder in un’ottica di medio-lungo periodo.

Il Bilancio di Sostenibilità consolidato descrive il modo in cui l’Istituto amplifica gli impatti positivi sulla società, riduce quelli negativi sull’ambiente e supporta le imprese in percorsi di crescita e innovazione.

Tutto questo avviene attraverso numerose azioni specifiche, come ad esempio la riduzione dell’utilizzo di carta e l’acquisto e la produzione di energie rinnovabili. Nel 2017 il Gruppo BPER è stato in grado di evitare l’immissione in atmosfera di ben 33.842 tonnellate di CO2e: ciò equivale a piantumare un bosco grande come 68 campi da calcio. Oltre a ciò viene proposto alle aziende un supporto ai progetti di efficientamento energetico attraverso prodotti specifici e agevolazioni.

L’Amministratore delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli dichiara: “Il Bilancio di Sostenibilità consolidato è da oggi a pieno titolo parte integrante della rendicontazione di Gruppo. La sua pubblicazione, anno dopo anno, permetterà di monitorare e valutare nel tempo le performance di sostenibilità e di comunicarle a tutti i portatori di interesse. E’ un risultato importante, di cui andare molto fieri, che è stato raggiunto al termine di un percorso complesso, grazie all’impegno di tanti colleghi”.