Bper presenterà il prossimo 28 febbraio il piano industriale al 2021. Lo si legge in una nota

della banca guidata da Alessandro Vandelli. L’istituto modenese è impegnato in un’azione di pulizia del proprio portafoglio dai crediti deteriorati e sta esaminando la possibile integrazione con Unipol Banca e l’acquisto delle quote di minoranza del Banco di Sardegna dalla Fondazione.

