Bper presenta Bancassurance

BPER Banca rafforza la propria Direzione Everyday Bank con la nascita del servizio Bancassurance, che avrà il compito di garantire un efficace e coordinato sviluppo del business bancassicurativo. Il responsabile di questa nuova attività sarà Emanuele Ruzzier.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bologna e abilitato alla professione di avvocato, Ruzzier, 46 anni, ha sviluppato la sua carriera principalmente in ambito assicurativo, con passaggi in Allianz (2001-2006), Generali (2006-2009), Royal & Sun Alliance (2009-2011), Gruppo Munich Re (2011-2016) e in Darag Italia.

Negli anni ha assunto ruoli di elevata responsabilità fino a ricoprire la carica di Managing Director e Rappresentante Generale per l’Italia di ERV – Europaische Reiseversicherung AG (compagnia del Gruppo Munich RE specializzata nei rami Malattia, Assistenza e nel Travel Insurance) e di Direttore Generale di Darag Italia S.p.A. (ex ERGO Assicurazioni S.p.A.).

Il Servizio Bancassurance di BPER Banca indirizza e coordina funzionalmente le attività in ambito Bancassurance delle Direzioni Territoriali e delle Banche Rete, con la responsabilità della programmazione commerciale e del Customer Relationship Management (CRM) annuale e quadrimestrale, garantendo inoltre il raggiungimento degli obiettivi di reddittività.

Un’attività che si occupa, allo stesso tempo, di gestire il portafoglio prodotti nei comparti danni e protezione, curandone l’aggiornamento e l’evoluzione con l’obbiettivo di differenziare la customer experience assicurativa rispetto a quella dei competitors.

Sotto il profilo organizzativo il Servizio Bancassurance di BPER Banca si articola in tre uffici: Agenti Assicurativi, Sales Support Bancassurance, Danni e Protezione.

Il vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli commenta così la nuova nomina: “Con la nascita del nuovo servizio di Bancassurance si aggiunge l’ingresso di Emanuele Ruzzier, una figura di elevata professionalità con esperienza specifica nel settore assicurativo, in cui BPER punta ad esprimere una presenza di alto livello con un’offerta qualificata di servizi che nei prossimi mesi sarà ulteriormente potenziata”.