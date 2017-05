A Bper un premio dell’europeo Bci Awards

BPER Banca si è aggiudicata nei giorni scorsi a Edimburgo il premio europeo BCI Awards nella categoria “Most Effective Recovery 2017” e accede d’ufficio alle finali mondiali per la stessa specialità.

BPER Banca aveva già sfiorato il gradino più alto del podio, l’anno scorso, classificandosi fra i tre finalisti nella sezione Continuity and Resilience Professional Private.

I BCI Awards, assegnati ogni anno dal Business Continuity Institute, premiano i professionisti, le aziende e le organizzazioni che in tutta Europa si distinguono per l’importante contributo dato allo sviluppo della cultura della disciplina e alla sua applicazione pratica. L’eccellenza di BPER Banca è stata riconosciuta grazie alla pronta ed efficace gestione degli impatti conseguenti al terremoto e alla grave emergenza neve in Abruzzo, area caratterizzata da una significativa presenza di sportelli e uffici dell’Istituto.

Il Business Continuity Institute conta circa 8.000 professionisti (in possesso della specifica certificazione) che lavorano in circa 3.000 organizzazioni nei settori privato, pubblico e terziario, in 100 paesi nel mondo. Tra i professionisti certificati al BCI figurano anche il Direttore Organizzazione e Business Continuity Manager del Gruppo BPER, Gianluca Poluzzi, il Responsabile dell’Ufficio Presidio Organizzativo e Continuità Operativa (vice BCM del Gruppo BPER), Marco Gatti, oltre a diversi componenti del team.

Poluzzi, durante la cerimonia di consegna del premio, ha dichiarato:

“E’ una grande soddisfazione per BPER Banca essere individuati come i primi della classe ed essere stati inoltre l’unica società italiana selezionata tra i finalisti: significa che il nostro Gruppo si conferma un’eccellenza in materia di continuità operativa a livello internazionale.

La categoria per la quale siamo stati selezionati, ‘Continuity and Resilience most effective recovery Awards’, attesta anche l’efficace resilienza organizzativa della nostra struttura, dimostrata in un momento difficile come la gestione dell’emergenza post-terremoto nel Centro Italia, e testimonia la vicinanza della Banca al territorio e ai propri clienti”.

