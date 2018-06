Bper, online nuovo sito istituzionale

E’ online istituzionale.bper.it, il nuovo sito di BPER Banca, in italiano e inglese, che si rivolge ad azionisti, giornalisti, investitori, analisti e stakeholder istituzionali.

Il nuovo sito sostituisce gruppobper.it per tutte le comunicazioni ufficiali di BPER Banca e del Gruppo BPER come, ad esempio, i comunicati stampa, le presentazioni al mercato dei dati economici e le informazioni di carattere finanziario, consultabili anche attraverso grafici interattivi.

