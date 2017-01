BPER, nessuna richiesta di recesso

BPER Banca S.p.A. rende noto che nessuno dei legittimati titolari di azioni della Banca ha perfezionato l’esercizio del diritto di recesso conseguente alla trasformazione in società per azioni deliberata dall’Assemblea dei Soci, in parte straordinaria, del 26 novembre 2016.

Non si rende pertanto necessario dare seguito al procedimento di liquidazione come previsto dall’art. 2437-quater del cod. civ. e rappresentato nella Relazione illustrativa della proposta di trasformazione all’Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 19 ottobre 2016.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet