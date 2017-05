Bper, ecco le soluzioni welfare per le pmi emiliane

Bper in campo per le pmi emiliane con “Soluzione Welfare”: una piattaforma pensata per le piccole medie imprese, meno attrezzate rispetto alle grandi, a cogliere le nuove opportunità offerte dagli sgravi fiscali della nuova normativa introdotta per favorire premi aziendali o incentivi sotto forma di servizi alle persone.

Pensioni integrative, visite mediche od odontoiatriche, oppure corsi di inglese fino a contributi per lo studio sono solo alcune forme di welfare che vengono offerte grazie all’accordo siglato da Bper con Unisalute, che offre una rete di strutture convenzionate e Willer Towers Watson, società internazionale di consulenza che offre sostegno alla imprese e studia piani personalizzati.