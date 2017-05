Bper e la Cina, Belt e Road

Le nuove vie della seta avvicinano sempre di più l’Italia e la Cina: si chiama Belt and Road il nuovo piano di sviluppo portato avanti già dal 2013 dal paese asiatico, una iniziativa strategica per migliorare i collegamenti e la cooperazione tra i paesi dell’Eurasia. Una opportunità di business anche per le imprese emiliano romagnole.

La bilancia del rapporto import ed export tra Italia e Cina è a favore di quest’ultimo, infatti sono molto le materie prime che l’Italia importa.

Partendo dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, la strategia mira a promuovere il ruolo della Cina nelle relazioni globali, favorendo i flussi di investimenti internazionali e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet