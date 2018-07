Bper, con Money nuovi servizi digitali per i clienti

il Gruppo BPER (BPER Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra) prosegue nel percorso di sviluppo dei propri servizi digitali. L’Istituto ha infatti di recente messo a disposizione dei clienti il servizio “Money”, una soluzione gratuita di personal financial management (PFM), che permette di avere una maggiore consapevolezza sui comportamenti di spesa e un aiuto per migliorarli. Per offrire un servizio innovativo il Gruppo BPER Banca ha adottato una delle piattaforme di PFM più all’avanguardia a livello mondiale, grazie alla collaborazione con Meniga, una fintech islandese best-in-class del settore.

