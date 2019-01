Bper: cda approva incorporazione controllata Service

BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “Incorporante”) rende noto di aver deliberato, in data 10 gennaio 2019, nel proprio Consiglio di Amministrazione, un progetto di fusione per incorporazione (il “Progetto”) di BPER Services – Società Consortile per Azioni – (“BPER Services” o “Incorporanda”) in BPER Banca. Analoga deliberazione è stata adottata, in data odierna, dal Consiglio di Amministrazione di BPER Services. L’operazione è coerente con il piano di intervento che ha portato alla riduzione delle legal entity appartenenti al Gruppo BPER Banca, volto a conseguire un miglioramento dell’efficienza operativa unitamente a sinergie di costo/ricavo. Il Progetto potrà essere pubblicato e depositato nelle forme di legge, così da consentire la prosecuzione del procedimento di fusione, soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza competenti, ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 385/93. Esso è redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 cod. civ., trattandosi di incorporazione di società che sarà interamente posseduta da BPER Banca (la quale già detiene una partecipazione al capitale dell’Incorporanda pari al 92,8% circa). La fusione resta pertanto subordinata all’acquisizione e alla permanenza del controllo totalitario in capo all’Incorporante, da accertarsi in sede di stipula dell’atto di fusione. La prospettata fusione si configura come operazione con parte correlata di BPER Banca ed è classificata come “di minore rilevanza” in quanto non risulta superata la soglia degli indici di rilevanza di cui al Regolamento Consob n. 17221/10 nonché alla normativa interna di BPER Banca contenuta nella “Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” (disponibile sul sito internet www. bper.it). BPER Banca si è avvalsa, con riguardo a detta operazione, delle esenzioni ai sensi dell’art.14 del citato Regolamento Consob. Si precisa che sono state adempiute le formalità di cui alla suddetta normativa interna.

