Bper Banca rinnova il sito

È online il nuovo sito internet di BPER Banca: non un semplice restyling di grafica e contenuti, ma un nuovo modo di entrare in relazione con BPER Banca e vivere appieno l’esperienza omnicanale del brand.

Il progetto, grazie alla sua forte impronta innovativa e ad una user experience focalizzata sulle esigenze del cliente, completa il percorso di ridefinizione dell’identità di BPER Banca, avviato nel 2015 con il rebranding. Il sito riflette i valori della Banca, da sempre orientata al dialogo e all’ascolto, e la volontà di costruire una relazione duratura e di fiducia.

Accessibile e adattabile da qualsiasi device, pc, smartphone e tablet il sito, già oggi visitato da oltre 34 milioni di persone all’anno, offre tanti modi diversi per entrare in contatto con la Banca, come la chat online, WhatsApp, l’email e il telefono; fra i canali di contatto spicca il ChatBot Dotti, un assistente virtuale che aiuterà gli utenti a orientarsi nella scelta della soluzione più adatta alla loro esigenza.

Sul progetto il Vice Direttore Generale Pierpio Cerfogli dice: “Veloce, intuitivo e utile. Sono queste le parole che mi vengono in mente navigando il nuovo sito. Da subito ci siamo posti un grande obiettivo: non volevamo “solo” un nuovo sito, ma impostare una visione differente rispetto al passato per fare del nuovo portale il principale punto di accesso per conoscere le soluzioni che proponiamo e per entrare in contatto con chi può avere bisogno di noi. Con soddisfazione, possiamo dire di esserci riusciti. Il percorso di riposizionamento digitale non finisce qui perché nei prossimi mesi sono previsti altri aggiornamenti con funzionalità innovative e anche il rilascio dell’area dedicata agli stakeholders istituzionali”.