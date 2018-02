Bper, ai vertici per solidità

BPER Banca ha ottenuto significativi riconoscimenti dall’indagine annuale del mensile specializzato “BancaFinanza”, condotta a cura della società Credit Data Research Italia sui bilanci di 511 banche italiane con riferimento ai risultati dell’esercizio 2016.

BPER Banca si colloca al terzo posto nella superclassifica generale relativa ai maggiori Istituti.

La brillante performance è evidenziata da un indice sintetico messo a punto dai ricercatori, che hanno realizzato un’analisi coordinata degli equilibri fra tre principali aree gestionali: solidità, redditività e produttività. Scopo della ricerca è offrire un’indicazione globale sulla qualità economica e patrimoniale delle banche italiane.

Nelle classifiche specifiche il Gruppo BPER figura al secondo posto

per quanto riguarda la produttività e al terzo per la redditività.

L’Amministratore delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli esprime così la propria soddisfazione per l’esito dell’indagine: “Credo che questa ricerca riconosca in pieno l’attività svolta dal nostro Istituto, che ha ottenuto risultati positivi pur in una situazione economica non priva di difficoltà. Il nostro impegno, in particolare rivolto al miglioramento della qualità degli attivi e al rafforzamento di una solidità patrimoniale ai vertici del sistema, ci conferma come punto di riferimento per famiglie e imprese nei territori serviti. Le sfide del nuovo anno ci vedranno ancora più determinati per migliorare ulteriormente le nostre performance”.