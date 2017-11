Borsa turismo industriale con Confindustria Emilia centro

Confindustria Emilia Area Centro apre la strada a un nuovo modo di fare cultura industriale per il territorio, favorendo la riscoperta e la valorizzazione degli impianti industriali e dei prodotti che hanno fatto la ricchezza del nostro Paese: nasce così la Borsa del Turismo Industriale, il primo appuntamento di settore che fa incontrare tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, musei e imprese al fine di proporre una nuova modalità di fruizione delle destinazioni turistiche territoriali, valorizzare le varie realtà produttive nazionali e offrire un’occasione promo-commerciale agli operatori turistici impegnati in questo campo.

L’evento, primo nel suo genere, in Italia, a coinvolgere enti, istituzioni e associazioni imprenditoriali ai massimi livelli di rappresentanza, si svolgerà da sabato 18 a martedì 21 novembre 2017 a Bologna, nella cornice di FICO – Fabbrica Italiana Contadina, in via Paolo Canali 8, il più grande parco agroalimentare del mondo a pochi giorni dalla sua apertura al pubblico prevista per il 15 novembre.

Obiettivo della Borsa del Turismo Industriale è svilupparsi nel tempo e rappresentare il primo passo di un percorso turistico, culturale e industriale che parte da Bologna per divenire di respiro internazionale, nella convinzione che l’opportunità di visitare imprese produttive, musei aziendali e siti di archeologia industriale rappresenti un nuovo approccio culturale utile ad arricchire l’offerta turistica di un territorio valorizzando la conoscenza della sua storia produttiva e della sua cultura industriale.

L’iniziativa si articolerà con un timing specifico per i diversi operatori. I desk promozionali degli espositori all’interno di FICO saranno aperti al pubblico domenica 19 e lunedì 20 novembre, al fine di favorire l’attività di promotion anche verso il pubblico del parco, oltre che verso i professional del settore turistico. I seller (tour operator dell’incoming, strutture ricettive, società di servizi, musei aziendali, aziende di promozione turistica ed enti pubblici, associazioni e consorzi d’impresa) prenderanno parte al workshop che si svolgerà lunedì 20 novembre dalle 9.30 alle 17 all’interno del Centro Congressi FICO. I buyer ospiti (importanti tour operator italiani ed esteri, specialisti nell’outgoing) parteciperanno invece all’evento dal pomeriggio di sabato 18 novembre a martedì 21 novembre e, oltre ad assistere al workshop del lunedì, avranno l’opportunità di incontrare gli espositori, visitare strutture e musei industriali del territorio e prendere parte ad attività culturali e di intrattenimento.

