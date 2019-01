Borsa, anno record per Aim

Il 2018 è stato l’anno record per Aim Italia, il mercato alternativo dei capitali di Piazza Affari, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Aim Italia relative alle Ipo 2018 realizzata da Ir Top Consulting, società di società di consulenza specializzata in Equity Capital Markets e Partner Equity Markets di Borsa Italiana – Lse Group. Aim Italia ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti rispetto al mercato principale (Mta). Il 2018 è stato un anno record con 26 Ipo, di cui 19 aziende e 7 Spac (24 nel 2017, di cui 8 Spac). Su Mta si sono quotate 4 società, sul Miv 1 società (7 su Mta e 1 sul Miv nel 2017). Il 46% delle Ipo su Aim Italia proviene da 3 settori: Industria (6), Tecnologia (4), Servizi (2). Il settore Finanza, che include le Spac, è al primo posto per numero di nuove quotazioni (27%). Le Ipo del settore tecnologia, moda&lusso e alimentare presentano le maggiori dimensioni in termini di ricavi medi. Le nuove società provengono per il 62% dalla Lombardia, seguite dal Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Toscana (rispettivamente 8%). Nel 2018 la raccolta complessiva si attesta a 1,32 miliardi di euro (1,26 in 2017), oltre 6 volte il livello pre-Pir del 2016. La raccolta media delle Ipo nel 2018 è stata pari a circa 8 milioni di euro (al netto delle Spac).

