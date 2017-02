Bonus di Fca, 1300 euro di bonus in busta

Oltre 1.300 euro medi di bonus per la produttività nel 2016. E’ quanto Fca pagherà nelle buste paga di febbraio ai dipendenti degli stabilimenti italiani. Il bonus tocca dunque anche gli stabilimenti modenesi del gruppo ma non sarà uguale per tutti: varierà in base all’inquadramento e anche alle performance. “Fca – dice il comunicato del Lingotto – ha chiuso il 2016 con un ottimo risultato, superando gli obiettivi. L’azienda, con il fondamentale aiuto dei suoi dipendenti, è sulla strada giusta per raggiungere i traguardi fissati per il 2018”. Critica però la Fiom che chiede un adeguamento della paga base, oggi inferiore agli altri metalmeccanici e aggiunge: “Per Fca e Cnh – dice- siamo allo stesso valore del bonus medio erogato lo scorso anno, anche se il 2016 è stato un anno record”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet