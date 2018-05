Bonifiche Ferraresi presenta marchio Stagioni d’Italia

Bonifiche Ferraresi ha un suo marchio: ‘Le Stagioni d’Italia’, per prodotti italiani al 100% e totalmente tracciati e garantiti. Pasta e riso sono già sugli scaffali, entro fine anno arriveranno tisane, legumi e farine. La presentazione del logo (a Cibus) è l’ultimo tassello del piano industriale dall’a.d. Federico Vecchioni, che punta a fare di Bonifiche Ferraresi il primo attore italiano del settore agro-industriale. Bonifiche Ferraresi è la più grande azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata, 7.000 ettari tra Ferrara, Arezzo ed Oristano. Il piano punta alla verticalizzazione della produzione col presidio della filiera, dal genoma allo scaffale. Alla base del piano la nascita di Bf spa, quotata in Borsa, divenuta divenuta azionista di Bonifiche Ferraresi. I prodotti ‘Le Stagioni d’Italia’ per Vecchioni nascono dall’unione “delle migliori pratiche della tradizione agricola italiana con le più moderne e innovative tecniche di precision farming”.

