Bonfiglioli, sì ad ampliamento sede storica

La Città metropolitana di Bologna ha concluso la procedura urbanistica sul progetto di ampliamento dell’azienda Bonfiglioli, che prevede un’espansione di circa 11 ettari nella sua sede storica di Calderara di Reno (Bologna) e una nuova capacità edificatoria di circa 42.000 mq di superficie utile. I nuovi edifici saranno a emissioni zero di CO2 e autosufficienti dal punto di vista energetico. Bonfiglioli realizzerà una pista ciclabile che, collegando Osteria Nuova a Calderara, costituirà parte del corridoio ciclabile europeo denominato “Eurovelo7” e finanzierà un intervento sull’intersezione stradale fra via Bazzanese e via Valtiera. “Dopo la Phillip Morris, la Lamborghini, la Danfoss e altre – ha detto Daniele Manca, titolare dell’urbanistica della Città metropolitana – è ora il tempo dell’ampliamento dell’azienda Bonfiglioli. Si tratta di un importante esempio di come stiamo riuscendo a coniugare sviluppo economico ed espansione produttiva con il rispetto per l’ambiente”.

