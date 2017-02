Bonfiglioli, ampliamento a Villa Selva

Ampliamento in vista per lo stabilimento di Villa Selva, nel Forlivese, del gruppo Bonfiglioli, azienda bolognese ai vertici mondiali nel settore dei riduttori. Secondo quanto riporta la stampa locale entro l’anno inizieranno i lavori di allargamento del sito produttivo su una superficie di 5.000 metri quadrati. Lo stabilimento romagnolo, nel 2016, ha registrato un fatturato di oltre 301 milioni di euro con un incremento del 7,1% sull’anno precedente. Nella struttura di Forlì, lavorano 650 dipendenti, una decina in più rispetto al 2015. Il sito produttivo forlivese viene spiegato dai vertici di Bonfiglioli, ricopre un ruolo di spicco sul fronte internazionale, attestando l’export all’86% del fatturato globale, ripartito tra Europa e Medio Oriente (52%), America (27,4%), Asia (6,6%) e resto del mondo (1%).

