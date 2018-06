Bologna, tra le 100 migliori destinazioni eventi business

Bologna è stata inserita tra le Top 100 migliori destinazioni per eventi business a livello globale dal rapporto dell’”International Congress and Convention Association”. Se è vero che, come sostiene il famoso Cluetrain Manifesto,“i mercati sono conversazioni”, la capitale dell’Emilia-Romagna esprime pienamente l’anima di una grande piazza, è una meravigliosa agorà dove incontrarsi per condividere progetti e visioni del futuro.

Una solida fama costruita anno dopo anno grazie a realtà come il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che la collezione “Luxury Hotels and Spas – UK, Europe and The Mediterranean” 2017 pubblicata dall’autorevole Condé Nast Johansens segnala come “Best for Meetings 2017”. Pochi mesi fa questo prezioso riconoscimento inseriva il 5 stelle Lusso nel gotha dei miglior hotel “Mice”- Meetings, Incentives, Conventions e Exhibitions. L’hotel è un punto di riferimento internazionalenel mondo del business travel e delle destinazioni che offrono servizi e contesti ad hoc per favorire gli affari o gli incontri aziendali.

