A Bologna torna Autopromotec

Tutto pronto a BolognaFiere per Autopromotec, la rassegna biennale che quest’anno si articola su 14 padiglioni e cinque aree esterne, in un’area complessiva di oltre 158.000 metri quadrati; ospita migliaia di espositori provenienti da 53 Paesi nel mondo e si contano 575 categorie merceologiche raggruppate in modo da consentire ai visitatori di pianificare il proprio percorso in base agli interessi professionali. Emiliana Serbatoi al servizio dell’automotive, ma non solo. Alla fiera dell’aftermarket automobilistico Autopromotec, a Bologna dal 24 al 28 maggio, l’azienda presenterà Emiltrolley ed Emilcaddy Car-service, ideati per il rifornimento di AdBlue® su auto e camion.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet