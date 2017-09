Bologna, quattro nuove destinazioni Ryanair nel 2018

La compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato oggi la programmazione dall’Aeroporto Marconi di Bologna per la prossima stagione estiva, che prevede quattro nuove rotte per Bratislava, Colonia, Napoli e Praga, per un totale di 46 rotte che faranno viaggiare 4 milioni di clienti. Per Bratislava sono previsti due voli alla settimana, come pure per Colonia; un volo giornaliero è in programma per Napoli mentre Praga sarà collegata con tre voli a settimana. I clienti italiani – spiega una nota della compagnia aerea – possono prenotare i voli fino a ottobre 2018 a tariffe ancora più basse e usufruire delle innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui anche voli in coincidenza da Roma Fiumicino e Milano Bergamo e a breve da altri aeroporti. Ryanair, il prossimo anno trasporterà 37 milioni di clienti negli aeroporti italiani. Un’offerta di servizi ad alta

frequenza a prezzi bassi che collegherà Bologna con le principali mete leisure e business tra cui Barcellona, Berlino, Londra e Madrid.

