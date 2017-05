Bologna, opportunità per le imprese

Martedì 9 Maggio 2017 alle ore 11 presso la sede di Nomisma a Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) a Bologna si terrà il workshop promosso da BPER Banca e Easternational dal titolo “Belt and Road Initiative: opportunità per le imprese italiane”, durante il quale verrà analizzati dettagli del progetto cinese noto appunto come “Belt and Road Initiative”, e le opportunità che tale progetto presenta per le aziende italiane, specie quelle che operano in Cina e in Asia Centrale.

Interverranno, tra gli altri: Li Ruiyu Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Benedetto Della Vedova Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Nicola Giorgi Head of Global Transaction Banking di BPER Banca, Ruben Sacerdoti responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione Regione Emilia-Romagna, Andrea Goldstein Managing Director di Nomisma e Daniele Rossi Presidente Autorità Portuale di Ravenna.

Il workshop intende raccogliere e approfondire i numerosi stimoli e le prospettive offerti dai fenomeni di globalizzazione e di apertura dei commerci internazionali che hanno toccato il continente euroasiatico con conseguenze importanti per le economie europee. La Cina in particolare, che resta dopo UE e USA la terza destinazione per gli investimenti stranieri e rappresenta più del 20 percento del commercio mondiale, ha avviato una strategia tesa a riattivare le vecchie vie commerciali che la legavano all’Europa attraverso l’iniziativa BRI che prevede, tra l’altro, la costruzione di infrastrutture di trasporto e logistica.

Nella prima parte dell’incontro Marco Marazzi, presidente di Easternational, illustrerà la Belt and Road Initiative e i vantaggi per le aziende italiane. Seguirà l’intervento di Li Ruiyu, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, sulle prospettive del Belt and Road Forum che si terrà a Pechino il 14 e 15 maggio prossimi con la partecipazione di 28 tra capi di Stato e di governo, tra cui il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. In totale a Pechino saranno presenti circa 1200 delegati provenienti da 110 Paesi, tra cui imprenditori, finanziatori e rappresentanti di 61 organizzazioni internazionali.

I lavori proseguiranno con gli interventi del Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova che affronterà il tema ”Connettività, infrastrutture e politiche: il ruolo dell’Italia“; Ruben Sacerdoti, Responsabile del servizio Attrattività e Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna illustrerà l’Accordo strategico tra la Regione e Provincia del Guangdong, mentre Nicola Giorgi, Head of Global Transaction Banking di BPER Banca parlerà del supporto finanziario alla Belt And Road Initiative.

L’incontro di Bologna si concluderà con la Tavola Rotonda “La logistica italiana e la sfida della Belt and Road Initiative” a cui parteciperanno Alessia Amighini (ISPI), Cosimo Giulio De Metrio, Chief Operating Officer e Deputy CEO di SEA, Riccardo Fuochi, International Propeller Club Port of Milan e Ass. Italia Hong Kong , Andrea Goldstein di Nomisma e Daniele Rossi, Presidente, Autorità Portuale di Ravenna.

