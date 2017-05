A Bologna lo Startup day di Unibo

Organizzato dall’Associazione StartYouUp e giunto alla sua terza edizione, lo Startup Day Unibo è uno dei più partecipati appuntamenti italiani sulle startup nate in università: sabato 27 Maggio, dalle 10 alle 19, Palazzo Re Enzo ospiterà 30 startupper alla ricerca di un team con cui sviluppare il proprio progetto. Sono stati selezionati fra oltre 180 idee (+25% rispetto alla scorsa edizione) imprenditoriali, culturali, sociali, scientifiche o artistiche. L’inaugurazione con il Magnifico Rettore Francesco Ubertini e tutti i partecipanti si terrà alle 10.30, mentre alle 18 chiuderà la giornata Riccardo Illy, Presidente del Gruppo Illy. Durante la giornata, ogni startupper avrà a disposizione un tavolo e 3 sessioni da 25 minuti di tempo per presentare i propri progetti ai player: studenti e neolaureati che vogliono mettersi in gioco e entrare a far parte di un nuovo team per creare un’impresa. Attorno ai tavoli di team meeting, come di consueto saranno presenti i supporter: oltre 30 realtà locali, nazionali e internazionali che sostengono la nascita di nuove startup. Si presenteranno anche 12 startup già affermate che attualmente sono sul mercato, alcune delle quali hanno partecipato alla prima edizione.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet